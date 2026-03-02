Tudor al Tottenham è già a rischio esonero? Per il Daily Mail potrebbe accadere in caso di sconfitta col Palace

“Ciò che preoccupa i tifosi degli Spurs è che Tudor non sembra avere alcun controllo sulla squadra. È forse per questo che sta colpevolizzando tutti tranne se stesso"

Igor Tudor potrebbe essere esonerato dal Tottenham Hotspur se non riuscirà a battere il Crystal Palace questo giovedì. Una vittoria giovedì sarebbe comunque solo un contentino, basta una partita poco convincente e l’allenatore croato potrebbe già trovarsi a spasso.

Tudor in bilico dopo due partite

Anche il Daily Mail fa circolare questa voce:

“Il Tottenham sotto il nuovo allenatore Igor Tudor è senza direzione, senza speranza e smarrito. Già con Thomas Frank la situazione non era buona, e il tecnico era stato sostituito mentre gli Spurs si avvicinavano alla zona retrocessione. Ma indubbiamente la squadra è peggiorata in due partite sotto Tudor, e ci si chiede ora se il club dovrà prendere una decisione se dovesse crollare nuovamente in casa contro il Crystal Palace giovedì.

Sembrerà drammatico e sensazionalistico dopo solo due partite? In effetti sì. Ma, allo stesso tempo, possono davvero permettersi di lasciare che la situazione continui così? Finora Tudor non ha mostrato alcun segnale di riuscire a far progredire il Tottenham e la verità è che se giocheranno come nella prima ora a Craven Cottage molte altre volte tra ora e maggio, è molto probabile che retrocedano”.

E conclude:

“Ciò che preoccupa i tifosi degli Spurs è che Tudor non sembra avere alcun controllo sulla squadra. Forse per questo motivo, sta già colpevolizzando tutti tranne se stesso”.