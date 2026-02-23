Il Tottenham di Tudor non è diverso da quello di Frank: una squadra stanca, incapace di reagire alle difficoltà (Daily Mail)

Il Tottenham ha perso in casa 4-1 il derby di Londra contro l’Arsenal. Amaro l’esordio di Igor Tudor in panchina, che sostituisce Thomas Frank.

Il Daily Mail scrive nell’edizione odierna:

Le cose sono cambiate al Tottenham, ma a quanto pare sono anche rimaste esattamente le stesse. Nuovo allenatore, stessi giocatori e stesse cattive abitudini. Ed è proprio questo il problema. Questa è stata ufficialmente la partita più a senso unico del weekend di Premier League, e dato che il Tottenham giocava in casa nel derby del nord di Londra, questo è estremamente impietoso. Quando le due squadre si erano incontrate all’Emirates a novembre, il risultato era stato lo stesso. E, a quanto pare, anche tutto il resto. Allora l’Arsenal aveva avuto il 57% di possesso palla. Questa volta la percentuale è salita addirittura al 61%. A novembre i tiri erano stati 17-3 per l’Arsenal. Stavolta 20-6. Il divario rimane enorme.

Il nuovo allenatore Igor Tudor è stato chiamato nel tentativo di migliorare la squadra. Qui non si è visto alcun segnale in tal senso. In modo preoccupante per i tifosi, tutti i problemi che avevano caratterizzato la gestione Frank, si sono visti chiaramente contro l’Arsenal. Il Tottenham è stato disordinato e incline all’errore in difesa, il portiere Guglielmo Vicario continua a sembrare una bomba a orologeria. Il gol segnato dagli Spurs è stato molto bello, realizzato da Randal Kolo Muani, ma il fatto che l’occasione gli sia stata regalata da Declan Rice dell’Arsenal, dice molto sull’andamento della partita. Gli Spurs appaiono anche una squadra molto stanca, e questo è preoccupante con ancora un quarto di stagione da giocare.