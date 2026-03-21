Tra Conte e De Laurentiis, al tavolo della trattativa il più forte non sarà Conte. E sul mercato ci sarà da vendere

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli contro un modesto Cagliari. Sento parlare di una vittoria da grande squadra ma poniamo le cose nella giusta dimensione. I sardi venivano da una sconfitta per 3-1 a Pisa (una squadra già praticamente in serie B) e avevano avuto la capacità di perdere e incassare 2 reti con un uomo in più. E anche con il Napoli il Cagliari ha dimostrato la sua pochezza e nullità in fase offensiva. Ma nonostante questo il Cagliari poteva pareggiare la partita nel finale. È vero che il Cagliari non ha mai tirato in porta ma negli ultimi minuti quei mischioni con palle vaganti nella nostra area sono comunque stati un pericolo e bisogna ringraziare Spinazzola che ha spazzato via un pallone pericolosissimo. Questa vittoria è lontanissima da essere da grande squadra e dista anni luce da quelle vere in cui si domina l’avversario con un 3-0 nel primo tempo chiudendo definitivamente la partita per poi gestirla. In particolare contro squadre così modeste.

Guido – Caro Cesare intanto mi sembri troppo severo. Certamente il Napoli avrebbe dovuto e potuto chiudere il match nei primi 45 minuti. Ma la partita non è mai stata in discussione. Certamente nel calcio contano molto il caso e i singoli episodi. Ma il Cagliari più di buttare innocue palle (tranne una) in area di rigore non ha fatto. Ed io della partita mi prendo innanzitutto i lati positivi come aver visto De Bruyne in campo per 90 minuti dopo 4 mesi di assenza e il ritorno, sia pure a mezzo servizio, di Lobo. Il problema è sempre lo stesso con gli azzurri che dopo il gol di vantaggio non riescono a chiudere l’incontro e mantengono l’avversario in partita fino alla fine. E’ pur vero che abbiamo avuto un paio di occasioni nettissime e che il Napoli, per quanto visto, abbia meritato la vittoria non è in discussione.

Cesare – Sicuramente la vittoria è meritatissima ma quello che non mi è piaciuto e ha ha caratterizzato negativamente la nostra prestazione è stato l’elevato numero di errori tecnici e passaggi sbagliati con la palla regalata agli avversari. E poi lo stucchevole e inutile fraseggio orizzontale e all’indietro. Sicuramente il Napoli si trova in una fase di ulteriore riadattamento tattico con i rientri di De Bruyne, Mc Tominay e Lobotka con i due play. Con il doppio play con Lobotka e Gilmour e con Mc Tominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund si ha sicuramente più equilibrio ma si perde in fisicità in mezzo al campo ed in profondità e imprevedibilità rinunciando ad allargare di più il gioco e alle sgasate di Alisson Santos. Comunque note positive sono sicuramente il reinserimento dei big e l’ottima forma di McTominay e De Bruyne ed il fatto che dopo 12 partite siamo riusciti a non prendere gol.

Guido – Tutti i rientranti stanno recuperando mentre purtroppo è scomparso Lukaku che dopo le precedenti apparizioni, dove ha anche segnato, è di nuovo sparito. Strano che potesse fare un buon quarto d’ora settimane fa e adesso non può giocare nemmeno 5 minuti, eppure allenandosi avrebbe dovuto migliorare la forma. Dico questo perché va preservato Hojlund. Con un po’ di Lukaku e un po’ di Giovane bisogna risparmiare qualcosa al danese che gioca ininterrottamente. Comunque al di là della partita non brillante ci siamo portati a casa la quarta vittoria consecutiva e abbiamo scavalcato il Milan portandoci al secondo posto anche se i rossoneri hanno la possibilità di replicare in casa contro il Torino. Come dice Conte giusto guardare avanti per tenere sempre lontane quelle dietro ma bisogna essere realisti e non pensare ad altro. Una osservazione: Alisson Santos venuto in terra a miracoli mostrare ha fatto poca o nulla.

Cesare – Penso che a 8 giornate dalla fine dobbiamo pensare solo a portare a casa la qualificazione Champions ormai vicina e pensare di meno alla tattica, al modulo e al gioco. Tutto questo sarà materia di discussione successiva con Conte e il Presidente che si dovranno sedere (il tecnico ha convocato pubblicamente il tavolo), analizzare le problematiche, le cose positive e le delusioni di quest’anno e capire se ripartire insieme. E penso, per una serie di motivi, a differenza di quanto accaduto l’anno scorso, il più forte seduto al tavolo non sarà l’allenatore.

Guido – Io penso che Dela potrebbe fare a Conte più o meno questo discorso: questa è la cifra che posso spendere. Scegli se vuoi prendere 3 o 4 giocatori giovani di belle speranze ringiovanendo il gruppo o un solo giocatore molto forte già fatto e finito o…In più tizio e caio (ma non faccio i nomi) devono assolutamente partire perché non possiamo sopportare i loro ingaggi. Per Manna sarà un’estate assai complessa. Dovendo in primis sistemare altrove i rientranti Lindstrom, Cajuste, Lucca, Noa Lang, Marianucci che altrove non hanno fatto fortuna. Davvero una bella gatta da pelare.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic – Cesare: impreciso; Guido: sbaglia troppi rinvii

Beukema – Cesare: sufficiente ; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: sufficiente; Guido: ottimo

Olivera – Cesare: mediocre (flop); Guido: scarso (flop)

Politano – Cesare: buono; Guido:buono

Lobotka – Cesare: modesto; Guido:modesto

Gilmour – Cesare: sufficiente ; Guido: impreciso

Gutierrez – Cesare: sufficiente; Guido:buono

McTominay – Cesare: ottimo (top); Guido:ottimo ( top)

Hojlund – Cesare: modesto ; Guido:confusionario

De Bruyne – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Alisson Santos – Cesare: non pervenuto ; Guido:s.v.

Spinazzola – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Anguissa – Cesare: sottotono; Guido:s.v.

Juan Jesus – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: modesto; Guido:buono