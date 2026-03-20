Conte: “Scudetto? È inevitabile che guardi avanti, stasera abbiamo messo un po’ di pressione”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari

Cagliari-Napoli 0-1, Conte a Dazn

Nel primo tempo non era soddisfatto perché voleva più qualità

“Abbiamo sbagliato un po’ troppo, potevamo fare meglio e comandare meglio, anche perché il Cagliari non veniva a pressare. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol perché rischi. Andiamo alla sosta con altri tre punti e aspettiamo gli altri. Come dico hai ragazzi “siamo stati straordinari in questi mesi con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, poi guardiamo avanti perché deve essere uno stimolo, ma senza fare battute a vuoto perché non ci vuole niente a essere risucchiati da chi sta dietro”

Oggi non avete preso gol

“È importante farlo dopo 11 partite. Ho visto le statistiche e il Cagliarti non ha mai tirato in porta, è importante perché significa che abbiamo difeso tutti quanti bene. I ragazzi sapevano l’importanza della partita, se riuscivamo a fare il secondo gol era meglio”

Se il Napoli dovesse fare tutti i punti a disposizione potreste vincere?

“Intanto mancano 8 partite e il rientro di alcuni calciatori che ancora non sono al 100%. Kevin l’ho visto bene e ha giocato tutta la partita, lo stesso Lobo ha faticato oggi. Abbiamo ancora da recuperare altri, Neres non credo. Quello che abbiamo fatto fino ad ora lo abbiamo fatto in emergenza, ora dobbiamo qualificarci in Champions. È inevitabile che guardi in avanti, nessuno ce lo deve impedire”