L’Equipe: “Tonali è il leader dell’Italia, è lui che ha indicato la strada”

Sandro Tonali elogiato in Francia, e non solo. Ieri, prima della partita tra Italia e Irlanda del Nord, gli spagnoli di Marca gli avevano dedicato un pezzo puntando su di lui per risolvere la semifinale play-off per accedere al prossimo Mondiale.

E proprio Tonali ha sbloccato la partita con un suo gol, poi terminata 2-0 grazie anche alla rete di Moise Kean.

Tonali leader della Nazionale italiana

Il quotidiano sportivo francese L’Equipe scrive:

Il centrocampista del Newcastle ha indicato la strada ai suoi. Se la Nazionale riuscisse a conquistare uno degli ultimi quattro posti europei per il prossimo Mondiale, lo dovrebbe in gran parte al suo centrocampista. Senza Tonali, Moise Kean avrebbe trovato la rete ventiquattro minuti dopo? Gli Azzurri avrebbero vissuto un finale di partita così tranquillo? Anche in una serata in cui l’avversario non era insuperabile, serviva un giocatore capace di scardinare la difesa compatta dell’Irlanda del Nord, e dato che Mateo Retegui non era nella sua serata migliore, ci ha pensato Tonali. In questa Italia a corto di leader, il centrocampista del Newcastle lo è chiaramente. Semplicemente perché è probabilmente il miglior giocatore di movimento della Nazionale.

Al 56esimo minuto ha concluso con freddezza un tiro rasoterra, colpendo al limite dell’area un pallone mal respinto dalla difesa avversaria. A 25 anni Tonali è nel pieno della maturità calcistica. L’ex giocatore del Milan è cresciuto molto durante le sue due stagioni e mezzo in Inghilterra. La sua esperienza si è arricchita anche grazie alle difficoltà che è riuscito a superare. “Oggi sono un uomo diverso”, spiegava, in un’intervista a Repubblica. E quell’uomo è oggi indispensabile per la sua Nazionale, che avrà ancora bisogno di lui anche nella trasferta in Bosnia.