Sandro Tonali disputerà domani sera con l’Italia la semifinale dei play-off per i Mondiali 2026, contro l’Irlanda del Nord. Dalla Spagna elogiano il temperamento in campo del centrocampista del Newcastle, definendolo come uno dei grandi talenti del calcio nel nostro Paese.

Tonali leader dell’Italia

Marca scrive:

Ha appena 25 anni, ma Sandro Tonali ha già vissuto diversi momenti significativi nella sua carriera, più di molti calciatori veterani. Ha vinto uno scudetto col Milan e si è trasferito al Newcastle per oltre 70 milioni di euro; pochi mesi dopo il suo arrivo, è stato squalificato per 10 mesi a causa di un caso di scommesse illegali. Ora, però, è tornato nella sua versione migliore, e l’Italia si affida a “Sandrino” per andare alla Coppa del Mondo 2026. Nel frattempo, il suo futuro è incerto e sembra avvicinarsi un altro trasferimento milionario: mentre il suo agente lo propone per un ritorno in Serie A, in Inghilterra lo collocano nel mirino di club come Manchester United, Arsenal o Manchester City.

Il destino ha sempre avuto l’intenzione di trasformare la carriera di Tonali in una serie Netflix. Per ciò che riguarda l’extra-campo, ma anche per il suo modo di giocare e i suoi riferimenti. Lo hanno spesso definito il nuovo Andrea Pirlo. Ma Tonali aveva un altro modello: Gennaro Gattuso. E come lui, sarebbe finito al Milan, indossando il suo numero 8. Tanti anni dopo essere cresciuto guardando Gattuso in televisione o dal vivo a San Siro, il centrocampista di Lodi è il leader, insieme a Nicolò Barella, di un centrocampo che guida gli Azzurri e Rino, quasi per uno scherzo del destino, è in panchina.