Il Milan di Allegri perde con la Lazio e consegna lo scudetto all’Inter

Game Over. La lotta per lo scudetto è virtualmente chiusa. Il Milan ha perso 1-0 contro la Lazio. Ha confermato che senza Rabiot (squalificato) la squadra rossonera non va da nessuna parte. La Lazio, con lo stadio pieno, ha vinto 1-0 con un ottimo primo tempo: rete di Isaksen. Farà discutere la decisione di Allegri di togliere Leao (che si arrabbia) a mezz’ora dal termine, il seguito della partita gli ha dato torto. Nel finale espulso Sarri che intanto porta a casa una vittoria che per questa Lazio vale una stagione.

Il Napoli guadagna tre punti sul Milan e si porta a meno uno dai rossoneri e quindi dal secondo posto. L’Inter è a più otto sui rossoneri.