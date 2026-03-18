Il Senegal l’ha presa benissimo: “Venite a prendervi la Coppa d’Africa, sarà la terza guerra mondiale”

Come era facile prevedere il Senegal non ha preso proprio benissimo la decisione della Confederazione Africana di strappargli la Coppa d’Africa due mesi dopo averla vinta per assegnarla a tavolino al Marocco. Marca ha raccolto un po’ di – morigeratissime – reazioni. Tipo “ora sarà la terza guerra mondiale”.

“Dirò cose folli se parlo”, ha dichiarato Moussa Niakhaté a L’Equipe dopo aver appreso la notizia.

Una fonte della Federazione calcistica senegalese ha dichiarato a L’Equipe: “Siamo indignati. Il 29 marzo si terrà una riunione del Comitato Esecutivo della Caf, sarà la terza guerra mondiale”.

Niakhaté ha pubblicato una serie di foto sui suoi profili social in cui c’è lui con in mano il trofeo accompagnate dal messaggio: “Venite a prendervelo” .

Pape Demba Diop, ha scritto: “Credo che ci troviamo nel paese dei pazzi”.

Habib Diarra, centrocampista senegalese del Sunderland, ha reagito alla decisione pubblicando foto di sé con il trofeo accompagnate da numerose emoji che ridono.

L’ex giocatore senegalese Claude Le Roy: “Non avrei mai immaginato, nemmeno per un secondo, che la Caf potesse spingersi così in là su questa strada dell’assurdità. Quando vedi come il signor Patrice Motseppe gestisce la Caf, un vassallo di Gianni Infantino che fin dall’inizio voleva dare questa Coppa al Marocco… Il Marocco ha disputato un’ottima Coppa d’Africa e meritava di vincere il torneo, ma in finale il Senegal è stato migliore (1-0 ai supplementari)”. “Dietro tutto questo si celano molti intrighi loschi e accordi sottobanco. Credo che la vicenda non sia ancora conclusa e che il Senegal riceverà ciò che si merita quando questa storia giungerà al termine.

Pathé Ciss, centrocampista del Rayo Vallecano, ha pubblicato sui social diverse foto che lo ritraggono con la medaglia e il titolo di campione della Coppa d’Africa, accompagnate da un messaggio perentorio: “Potete segnare altri tre gol a quei piagnucoloni” .

Ovviamente la Federazione senegalese ha già annunciato che presenterà ricorso al Tas contro “questa decisione ingiusta, senza precedenti e inaccettabile, che scredita il calcio africano”.