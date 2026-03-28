Il centrocampista del Napoli Scott McTominay si prende la scena anche lontano dal campo, ricevendo un prestigioso riconoscimento in patria. In una stagione già ricca di soddisfazioni personali e collettive, il mediano azzurro è stato premiato in Scozia dall’Association of Tartan Army Clubs con il titolo di “Uomo dell’anno Atac 2025”.

Un premio che va ben oltre i numeri e le prestazioni. McTominay, infatti, è stato tra i centrocampisti più continui in Europa nell’ultimo anno, ma ciò che ha fatto davvero la differenza è il rapporto speciale costruito con i tifosi della nazionale scozzese. Impegno, personalità e spirito di sacrificio: qualità che lo hanno reso un punto di riferimento non solo in campo, ma anche fuori, conquistando il cuore dei supporters.

Il riconoscimento celebra proprio questa doppia dimensione: da un lato il rendimento costante ad alti livelli, dall’altro le qualità umane che lo rendono uno dei volti più apprezzati del calcio scozzese. A rendere ancora più significativo il premio, anche un omaggio simbolico consegnato al giocatore: una statuetta celebrativa.

McTominay premiato Uomo dell’anno Atac 2025

Il modellino raffigura una delle giocate più iconiche della sua stagione: una spettacolare rovesciata che ha fatto esultare i tifosi e che è diventata l’emblema della sua annata. Un gesto tecnico che racchiude perfettamente lo spirito combattivo e la determinazione di McTominay, capace di lasciare il segno nei momenti più importanti.

Un riconoscimento che certifica, ancora una volta, la crescita e l’impatto di McTominay, sempre più protagonista sia con il Napoli che con la sua nazionale.

Questo il messaggio dell’Atac pubblicato su X insieme alla immagini della premiazione:

“È un onore consegnare oggi il premio Atac 2025 Giocatore dell’Anno a Scott McTominay. Un riconoscimento meritatissimo per i momenti memorabili che ha regalato lo scorso novembre“.