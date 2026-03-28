McTominay conquista la Scozia: è “Uomo dell’anno 2025” e diventa una statuetta iconica in rovesciata
In rovesciata come contro la Danimarca questo novembre. Un giocatore sempre più protagonista sia con il Napoli che con la sua nazionale.
Il centrocampista del Napoli Scott McTominay si prende la scena anche lontano dal campo, ricevendo un prestigioso riconoscimento in patria. In una stagione già ricca di soddisfazioni personali e collettive, il mediano azzurro è stato premiato in Scozia dall’Association of Tartan Army Clubs con il titolo di “Uomo dell’anno Atac 2025”.
Un premio che va ben oltre i numeri e le prestazioni. McTominay, infatti, è stato tra i centrocampisti più continui in Europa nell’ultimo anno, ma ciò che ha fatto davvero la differenza è il rapporto speciale costruito con i tifosi della nazionale scozzese. Impegno, personalità e spirito di sacrificio: qualità che lo hanno reso un punto di riferimento non solo in campo, ma anche fuori, conquistando il cuore dei supporters.
Il riconoscimento celebra proprio questa doppia dimensione: da un lato il rendimento costante ad alti livelli, dall’altro le qualità umane che lo rendono uno dei volti più apprezzati del calcio scozzese. A rendere ancora più significativo il premio, anche un omaggio simbolico consegnato al giocatore: una statuetta celebrativa.
McTominay premiato Uomo dell’anno Atac 2025
Il modellino raffigura una delle giocate più iconiche della sua stagione: una spettacolare rovesciata che ha fatto esultare i tifosi e che è diventata l’emblema della sua annata. Un gesto tecnico che racchiude perfettamente lo spirito combattivo e la determinazione di McTominay, capace di lasciare il segno nei momenti più importanti.
Un riconoscimento che certifica, ancora una volta, la crescita e l’impatto di McTominay, sempre più protagonista sia con il Napoli che con la sua nazionale.
Questo il messaggio dell’Atac pubblicato su X insieme alla immagini della premiazione:
“È un onore consegnare oggi il premio Atac 2025 Giocatore dell’Anno a Scott McTominay. Un riconoscimento meritatissimo per i momenti memorabili che ha regalato lo scorso novembre“.
Honoured to present the ATAC 2025 Player of the Year award to Scott McTominay today. So well deserved for the memories he made last November 💪🏴 @ScotlandNT @sscnapoli pic.twitter.com/DvHSvYiEa5
— ATAC (@AssocTAClubs) March 27, 2026