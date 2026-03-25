Sacha Sorrentino, chi è il biologo nutrizionista che ha riportato a Napoli De Bruyne in condizioni smaglianti. Seguiva Gündoğan e anche Geolier. "Sei quello che mangi"

Sacha Sorrentino, mister 11% di massa grassa di De Bruyne

11%: la massa grassa di Kevin De Bruyne al ritorno dall’infortunio. Se il campione belga è tornato a disposizione di Antonio Conte in una forma fisica encomiabile è anche merito di Sacha Sorrentino biologo nutrizionista che già seguiva l’alimentazione di İlkay Gündoğan, calciatore tedesco amico ed ex compagno di squadra di De Bruyne al City. Sorrentino è stato ribattezzato dai media “il nutrizionista dei vip” perché si sono affidati a lui attori e cantanti (Geolier, per trovare un esempio non lontano da Napoli), ma vanta una certa esperienza anche con i calciatori e basta dare una scorsa ai suoi social per capire di quale profilo: Gigi Donnarumma, Federico Bernardeschi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. “Sei quello che mangi”, recita l’adagio: vale anche (e molto) per i professionisti dello sport.