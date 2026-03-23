Il Napoli sta recuperando pian piano tutti gli infortunati per il rush finale di campionato. I lungodegenti dovrebbero rientrare tra metà aprile e gli inizi di maggio, e il primo sarà Amir Rrahmani.

Gli azzurri in questa stagione hanno sofferto diversi infortuni, soprattutto a centrocampo ma non solo. De Bruyne e Anguissa non hanno potuto giocare per oltre tre mesi; anche McTominay non ha avuto vita facile nell’ultimo periodo ed è rientrato titolare nell’ultima partita contro il Cagliari, dove ha segnato il gol vittoria. Gilmour si è operato per pubalgia, anche lui è rientrato negli ultimi match. L’unico ad essere sempre disponibile è stato Elmas, che finora ha funzionato da jolly per Antonio Conte, sia sulla trequarti che nel duo di centrocampo.

Non solo a centrocampo, ma anche in difesa il Napoli ha avuto diverse mancanze: Juan Jesus si è fermato più volte, come Buongiorno; quest’ultimo ad oggi è il punto fermo del tridente difensivo di Antonio Conte. E infine, Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, che hanno subito stop più lunghi. Proprio il difensore kosovaro è atteso per il rientro il prima possibile, dopo la sosta delle Nazionali, ma non per il match con il Milan o con il Parma; bensì per quello contro la Lazio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna:

Amir Rrahmani manca da cinque partite, altre ne aveva saltate in avvio, e però perché questa stagione si chiuda con il sorriso, potrebbe avere una mezza dozzina di occasioni, per ripresentarsi. Conte s’è sbilanciato una settimana fa, spera di riaverlo dopo il Milan, che in realtà non significa sette giorni dopo ma quindici, al Maradona con la Lazio, dunque tra meno di un mesetto. E ci sarà invece da portar pazienza per ritrovare Di Lorenzo e Neres: poco oltre metà aprile per il difensore; possibilmente, ma da verificare per il rush finale di maggio, per l’esterno brasiliano. E Vergara che è stato costretto ad arrendersi il 6 marzo con il Torino, ha più o meno le stesse esigenze del capitano.