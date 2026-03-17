Di Lorenzo, l’agente: “Tornerà in campo dopo Napoli-Milan”
A radio Crc: "Dovrebbe tornare a metà del mese d'aprile. Gli infortuni vanno curati, seguiti, monitorati e aggiornati di settimana in settimana".
L’agente del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Crc sulle condizioni del calciatore
Infortunio Di Lorenzo
Rientro Di Lorenzo? “Credo che vedremo Giovanni dopo Napoli-Milan a metà del mese d’aprile. Gli infortuni vanno curati, seguiti, monitorati e aggiornati di settimana in settimana.
Se così fosse, sarebbe davvero un miracolo poiché noi pensavamo che i tempi di recupero fossero molto più lunghi.
Nonostante abbia 33 anni, lui non è una persona normale. Dal punto di vista professionale riesce con la sua forza di volontà ad anticipare i tempi di recupero.
Giovanni non si sposta di un millimetro, lui rimane sempre uguale. Andate a vedere tutte le rose della Serie A e ditemi quanti ci sono come lui, non so se ne troverete altri due. Di Lorenzo è un caso da studiare”.