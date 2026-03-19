Gasperini ha lanciato Hojlund e Lookman, ma non riesce a far emergere Robinio Vaz alla Roma (L’Equipe)

Arrivati quest’inverno dal Marsiglia in Italia, rispettivamente alla Roma e al Sassuolo, Robinio Vaz (19 anni) e Darryl Bakola (18 anni) faticano a trovare spazio in Serie A, quando fino a pochi mesi fa venivano presentati come il futuro del calcio francese.

L’Equipe scrive:

Vaz è oggi alla Roma. Come al Marsiglia, anche in Italia si è inizialmente sistemato nel centro sportivo del club, a Trigoria. Un modo per concentrarsi esclusivamente sul calcio. E come a Marsiglia, ha indossato i panni del jolly in una rosa dove la concorrenza ha referenze solide, da Paulo Dybala a Stephan El Shaarawy fino a Donyell Malen. È entrato nel secondo tempo contro il Como domenica, come spesso accade dal suo arrivo alla Roma. Il suo tempo di gioco in campionato è per ora limitato — appena una partita completa — ma è consapevole dei progressi necessari per diventare titolare. Attende ancora il primo gol con la nuova maglia.

Questo vuoto statistico e il costo del suo trasferimento (25 milioni di euro bonus inclusi) influenzano inevitabilmente il giudizio dei tifosi. Gasperini ha fatto crescere diversi attaccanti negli ultimi anni, da Rasmus Højlund ad Ademola Lookman fino a Mateo Retegui, e Vaz spera di seguirne le orme.

Bakola è stato pagato 10 milioni dal Sassuolo, tuttavia gioca pochissimo. Grosso lo ha fatto scendere in campo solo due volte, da subentrato, per un totale di dieci minuti.