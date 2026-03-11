Napoli su Tiago Gabriel del Lecce – vale 25 milioni (Schira)
Sul Giornale: il difensore è seguito anche da Milan e Juventus. Il ds Corvino: "A gennaio c'erano offerte importanti ma non abbiamo voluto cederlo. Non smentisco l'interesse del Napoli".
Il Napoli è uno dei club interessati a Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 del Lecce. Proprio gli azzurri affronteranno il club giallorosso questo sabato alle 18 in campionato.
Scrive Nicolò Schira su Il Giornale:
“Pantaleo Corvino [ds del Lecce, ndr.] ha colpito ancora. Nel giro di un annetto Tiago Gabriel, pagato 1,2 milioni all’Estrela Amadora, è arrivato a valere 25 volte tanto. Il gioiello del Lecce infatti è seguito con interesse dal Napoli, ma pure Milan e Juve l’hanno visionato. Occhio alla Premier: a gennaio respinta l’offerta da 22 milioni del Brentford”.
Ieri, a Kiss Kiss Napoli, Corvino ha dichiarato:
“Sta dimostrando di avere grandi potenzialità. A gennaio c’erano offerte importanti ma non abbiamo voluto cederlo. Non smentisco l’interesse del Napoli“.