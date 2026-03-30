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Sky: “Retegui favorito su Pio Esposito contro la Bosnia”

Potrebbero essere dunque riconfermati dal primo minuto i due attaccanti che hanno giocato insieme contro l'Irlanda del Nord, con Pio Esposito di nuovo in panchina.

Italia

Mg Bergamo 26/03/2026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 / Italia-Irlanda del Nord / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Mateo Retegui

L’Italia domani sera affronterà la Bosnia per la finale play-off per accedere al prossimo Mondiale, che si giocherà quest’estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il ct Gattuso provato in allenamento la coppia d’attacco Retegui-Kean.

Dunque, non dovrebbero esserci cambi offensivi per la Nazionale, con Francesco Pio Esposito che partirebbe di nuovo dalla panchina, come contro l’Irlanda del Nord.

La coppia Retegui-Kean potrebbe essere riconfermata contro la Bosnia

Come riportato da Sky Sport:

Mattinata di lavoro a Coverciano per l’Italia di Gattuso che nel pomeriggio partirà da Firenze alla volta di Sarajevo. Il ct ha mischiato un po’ le carte avendo a disposizione tutti e 28 i giocatori convocati. Nella parte di allenamento visibile ai media sono stati messi insieme in attacco Kean e Retegui che dunque potrebbero essersi confermati anche contro la Bosnia.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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