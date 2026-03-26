Italia-Irlanda del Nord: giocano Politano e Kean (in panchina Pio Esposito)
Poche sorprese nella formazione di Gattuso. Coppia d'attacco Kean-Retegui e trio di difesa Mancini-Bastoni-Calafiori. L'Irlanda del Nord schira un 3-5-1-1.
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord. Stasera ci giochiamo la qualificazioni ai Mondiali in Usa, Messico e Canada. L’appuntamento è fissato alle ore 20:45.
Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso!
Italia 🆚 Irlanda Del Nord
⏱️ Ore 20.45
🏟️ Stadio di Bergamo
📺 #RaiUno#ItaliaIrlandaDelNord#Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/6gKQwCcN25
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 26, 2026
Ecco le scelte di Gattuso:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. All. Gattuso
Questa, invece, la formazione dell’Irlanda del Nord:
IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): Charles; McConville, McNair, Hume; Devlin, Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. All. O’Neill