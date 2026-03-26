Gattuso all’italiana: gli emergenti Palestra e Pio Esposito in panchina

Sono passati cinquant'anni dal coraggio di Bearzot con Rossi e Cabrini. Preistoria. In Italia c'è sempre una trafila da superare. Siamo fermi a "Quando sarai grande" di Bennato. Gattuso si comporta così con Palestra e Pio Esposito