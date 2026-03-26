Home » Il Campo » Nazionale

Italia-Irlanda del Nord: giocano Politano e Kean (in panchina Pio Esposito)

Poche sorprese nella formazione di Gattuso. Coppia d'attacco Kean-Retegui e trio di difesa Mancini-Bastoni-Calafiori. L'Irlanda del Nord schira un 3-5-1-1.

gattuso italia

Db Milano 16/11/2025 - qualificazioni Mondiali 2026 / Moldova-Italia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord. Stasera ci giochiamo la qualificazioni ai Mondiali in Usa, Messico e Canada. L’appuntamento è fissato alle ore 20:45.

Ecco le scelte di Gattuso:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. All. Gattuso

Questa, invece, la formazione dell’Irlanda del Nord:

IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): Charles; McConville, McNair, Hume; Devlin, Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. All. O’Neill

 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

ilnapolista.it © Riproduzione riservata
Banner promozionale
Banner promozionale
Correlate