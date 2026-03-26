Ci risiamo: dopo le edizioni del 2017 e del 2022, l’Italia torna a lottare per un posto alla Coppa del Mondo, questa volta attraverso i playoff. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso sfideranno stasera, 26 marzo, l’Irlanda del Nord nel primo turno, mentre l’eventuale partita decisiva si giocherà il 31 marzo contro la vincente tra Bosnia e Galles. In caso di successo, la Nazionale tornerebbe a partecipare al Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico, a 12 anni dall’ultima presenza.

L’effetto del Mondiale sull’economia italiana

Scrive Calcio e Finanza:

“Dando per scontato che l’aspetto sportivo supera qualsiasi traguardo, anche l’impatto economico di una qualificazione – come già evidenziato nell’editoriale dello scorso weekend – sarebbe significativo soprattutto per la Federcalcio e per l’intero sistema del calcio italiano. Sul piano macroeconomico, tuttavia, gli effetti non sono così evidenti. Già dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018, l’Ufficio studi di Confcommercio aveva sottolineato come l’assenza dell’Italia dalla rassegna iridata rappresentasse una perdita per il sistema calcistico nazionale, ma difficilmente misurabile in termini di Pil.