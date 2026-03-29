Possano tutti trovare la loro Napoli, come ha fatto McTominay
Sui social, quando si parla di McTominay, Napoli è citata come una sorta di fontana miracolosa che trasforma gli uomini e i loro destini
Sui social, quando si parla di McTominay, Napoli è citata come una sorta di fontana miracolosa che trasforma gli uomini e i loro destini
di- Ogni volta che squadra e tecnico sembra che abbiano trovato la quadra ecco che - immancabile - spunta una nuova grana. L'ultima riguarda Lukaku
di- Riparte prepotente la questua: la serie A è di nuovo a caccia di soldi pubblici e manda la Lega calcio in avanscoperta. Resoconto di una giornata di approfondimento
di- Vogliamo dire che è tutto merito di Conte, capace di “resuscitare” anche i morti? Oppure, nel caso di Hojlund e McTominay, sono semplicemente talenti rilanciati dopo anni in contesti poco funzionali sotto Amorim e i suoi predecessori?
di- Compensi stratosferici e a volte fuori mercato, comportamenti inadeguati, fake news, simulazioni, Var, bilanci, regole estemporanee. Negli altri sport, no
di- Ci è piaciuto esultare? Ora l’Italia agisca di conseguenza. Sennò facciamo la figura dei chiachielli
di- È un esperimento riuscito di autonomia intellettuale applicata al calcio. Un luogo in cui il racconto sportivo si è fatto spesso riflessione civile, osservazione sociale, esercizio critico. Si tratta di un atto quasi controculturale.
di- Per carità, le regole esistono per essere rispettate. Ma esistono anche il buon senso e il senso della misura. Sennò si lascia spazio ai malpensanti e alle malelingue sull'ingaggio alto di Lukaku e la volontà di rescindere
di- A noi della vecchia carta stampata, delle romantiche linotypes e delle urlanti rotative. Il giornale non era più quei fogli di carta per avvolgere il pesce. Buon compleanno, Napolista
di- Il ct ha avuto lo sguardo del terrore fino al raddoppio di Moise Kean. La Bosnia si affida al diciottenne Alajbegovic, l'Italia è sempre quella dell'esperienza
di- 15.000 posti, niente pista d'atletica né barriere tra campo e spalti. Ogni rumore amplificato. Il manto erboso pesantuccio. Lì, martedì, verranno accolti Dimarco e compagni
di- Avere Napoli nella testata e affermare il principio che Napoli non è un luogo dove si parla unicamente di sé. Una sfida editoriale e imprenditoriale. E mille ambizioni per il futuro
di- Ci scrive Seamus dall'Irlanda del Nord, scrive al Napolista e all'Irish News: ai bambini di Belfast non ci pensa nessuno? "L'Irlanda del Nord non va ai Mondiali dal 1986"