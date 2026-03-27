Pio Esposito titolare contro la Bosnia? Sky: “Con lui è un’altra Italia”
"Retegui ci mette il cuore, ma Pio sapeva come entrare in ogni azione, come se fosse un veterano. Nella testa di Gattuso, c'è più o meno c'è la stessa squadra, ma il dubbio resta in attacco".
Francesco Pio Esposito potrebbe mettere “in crisi” il ct dell’Italia Rino Gattuso in vista del match di martedì contro la Bosnia, finale play-off per accedere ai prossimi Mondiali che si giocheranno quest’estate.
L’attaccante classe 2005 dell’Inter è subentrato nel secondo tempo contro l’Irlanda del Nord, al posto di Retegui, giocando bene in coppia con Moise Kean e partecipando a tutte le azioni offensive della Nazionale.
Gattuso sceglierà Pio Esposito o Retegui contro la Bosnia?
Come riportato da Sky Sport:
“Troppo netta la differenza tra l’Italia con Pio e senza. Retegui ci mette il cuore, era a Coverciano già una settimana prima degli altri per lavorare. Si vede però che Pio sapeva come entrare in ogni azione, come se fosse un veterano. Nella testa del ct, più o meno c’è la stessa squadra, ma il vero grande dubbio resterà Pio-Retegui”.
D’altronde, anche gli ex calciatori dell’Italia intervistati dai quotidiani in questi giorni hanno puntato su Pio Esposito, ritenendolo l’uomo che potrebbe far fare davvero il salto di qualità all’Italia in termini offensivi.