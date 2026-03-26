Sono passati cinquant'anni dal coraggio di Bearzot con Rossi e Cabrini. Preistoria. In Italia c'è sempre una trafila da superare. Siamo fermi a "Quando sarai grande" di Bennato. Gattuso si comporta così con Palestra e Pio Esposito

Gattuso all’italiana: gli emergenti Palestra e Pio Esposito in panchina

Rino Gattuso se la gioca con i suoi. Come sempre accade in Italia. L’eccezione Bearzot, che in Argentina mandò in campo i giovanissimi Cabrini e Rossi, è un esempio che ormai sta per compiere cinquant’anni. Noi nelle vene non abbiamo il modello trials che peraltro, come tutti i modelli, hanno aspetti positivi e negativi. In America chi va più forte, si prende la partecipazione alle Olimpiadi. In Italia, no. Conta il passato. Conta quello che ha fatto, ciò che hai lasciato. Ed è così in ogni settore, non solo sportivo.

Il campionato di Serie A ha lanciato pochi calciatori italiani ma qualcosa è accaduto. Le due principali novità sono state Palestra e Pio Esposito. I due italiani che si sono fatti spazio, a furia di falcate, accelerazioni e gol. Stasera, nella partita contro l’Irlanda del Nord, andranno in panchina. Almeno così pare. Gattuso se la gioca con i suoi. Porta avanti il gruppo, chi si è sacrificato e bla bla bla. Ovviamente l’Italia potrebbe battere l’Irlanda del Nord anche senza Palestra e Pio Esposito ma non è questo il punto. Il punto è che ce la giochiamo sempre con la stessa mentalità. Vale l’esperienza. Vale quello che hai fatto in passato. Non vale mai quello che sei oggi, quanto sei forte oggi. C’è sempre una trafila da superare. È il dna Italia.

Siamo fermi a “Quando sarai grande” di Bennato, canzone del 1977.

(…) ti hanno iscritto

a un gioco grande

se non comprendi

se fai domande

chi ti risponde

ti dice: è presto

quando sarai grande

allora saprai tutto…

Saprai perché, saprai perché

quando sarai grande

saprai perché…

E allora osservi

gli altri giocare

è un gioco strano

devi imparare.

Devi stare zitto

solo ascoltare

devi leggere più libri

che puoi, devi studiare.