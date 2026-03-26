Gattuso all’italiana: gli emergenti Palestra e Pio Esposito in panchina
Sono passati cinquant'anni dal coraggio di Bearzot con Rossi e Cabrini. Preistoria. In Italia c'è sempre una trafila da superare. Siamo fermi a "Quando sarai grande" di Bennato. Gattuso si comporta così con Palestra e Pio Esposito
Gattuso all’italiana: gli emergenti Palestra e Pio Esposito in panchina
Rino Gattuso se la gioca con i suoi. Come sempre accade in Italia. L’eccezione Bearzot, che in Argentina mandò in campo i giovanissimi Cabrini e Rossi, è un esempio che ormai sta per compiere cinquant’anni. Noi nelle vene non abbiamo il modello trials che peraltro, come tutti i modelli, hanno aspetti positivi e negativi. In America chi va più forte, si prende la partecipazione alle Olimpiadi. In Italia, no. Conta il passato. Conta quello che ha fatto, ciò che hai lasciato. Ed è così in ogni settore, non solo sportivo.
Il campionato di Serie A ha lanciato pochi calciatori italiani ma qualcosa è accaduto. Le due principali novità sono state Palestra e Pio Esposito. I due italiani che si sono fatti spazio, a furia di falcate, accelerazioni e gol. Stasera, nella partita contro l’Irlanda del Nord, andranno in panchina. Almeno così pare. Gattuso se la gioca con i suoi. Porta avanti il gruppo, chi si è sacrificato e bla bla bla. Ovviamente l’Italia potrebbe battere l’Irlanda del Nord anche senza Palestra e Pio Esposito ma non è questo il punto. Il punto è che ce la giochiamo sempre con la stessa mentalità. Vale l’esperienza. Vale quello che hai fatto in passato. Non vale mai quello che sei oggi, quanto sei forte oggi. C’è sempre una trafila da superare. È il dna Italia.
Siamo fermi a “Quando sarai grande” di Bennato, canzone del 1977.
(…) ti hanno iscritto
a un gioco grande
se non comprendi
se fai domande
chi ti risponde
ti dice: è presto
quando sarai grande
allora saprai tutto…
Saprai perché, saprai perché
quando sarai grande
saprai perché…
E allora osservi
gli altri giocare
è un gioco strano
devi imparare.
Devi stare zitto
solo ascoltare
devi leggere più libri
che puoi, devi studiare.