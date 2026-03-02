Perrone è il regista del futuro, Napoli e Inter si danno battaglia per lui

L’ultima partita giocata e vinta contro il Lecce ha mostrato ancora una volta tutte le doti e le qualità di Maximo Perrone. Ormai sono sotto gli occhi di tutti, in particolare sotto quelli del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna.

Tuttomercatoweb lo descrive così:

“Un giocatore straordinario per tecnica, tempismo, inserimento, geometrie. S’è preso il cuore e la mediana di Cesc Fabregas, dopo aver convinto illo tempore il Manchester City ad acquistarlo non solo prendendolo nell’immediato ma investendo forte per ‘bloccarlo’ dal Velez Sarsfield.

Perrone l’apprendistato l’ha fatto, ora è già nell’era della prima grande consacrazione, della prima vera maturità. E si vede. La gara contro il Lecce è uno dei manifesti dell’avventura del sudamericano al Como. E, come detto, non è un caso che faccia gola a molti”.

Vedremo Perrone con la maglia del Napoli in estate?

Il Napoli da tempo lo segue spesso sugli spalti e ha relazioni sul giocatore che vorrebbe inserire nella mediana del futuro. Ma attenzione alla concorrenza, avverte Tmw:

“Per Antonio Conte? Beninteso, ma nelle idee del club di Aurelio De Laurentiis, è un profilo da prendere ‘a prescindere’ dal tecnico per polivalenza, qualità e capacità d’adattamento e di leadership. E allora l’Inter, che un pezzo pregiato almeno lo venderà, che svecchiera e sfoltira la rosa, in mezzo avrà bisogno di un giocatore pesante. E se dovesse partire Hakan Calhanoglu, ecco che Perrone potrebbe balzare con forza in testa alle preferenze nerazzurre. Ma il Como sarà disposto ad ascoltare?”