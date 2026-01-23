Manna pensa già all’estate: Maximo Perrone potrebbe essere uno degli obiettivi (Tmw)

Il Napoli è tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato invernale: l’arrivo di Giovane dall’Hellas Verona è ormai imminente, dopo le cessioni di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e di Noa Lang al Galatasaray.

Scrive Tuttomercatoweb:

“L’idea del club azzurro è comunque quella di portare a termine un altro paio di acquisti, con un focus particolare sull’esterno a destra e un ulteriore interprete offensivo.

Non solo operazioni per il presente, però, la società di Aurelio De Laurentiis sta buttando un occhio anche alla prossima estate. E in questo senso uno dei primi nomi nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Maximo Perrone, centrocampista argentino di proprietà del Como.

Classe 2003, Perrone è uno dei titolarissimi di Cesc Fabregas e in stagione ha messo insieme un totale di 20 presenze con 2 gol e 3 assist all’attivo. Nelle prossime settimane i contatti in questo senso andranno avanti, con Perrone che è visto come una delle principali alternative nel caso in cui Stanislav Lobotka dovesse lasciare il Napoli la prossima estate. L’argentino ex Velez e Manchester City, però, potrebbe arrivare a prescindere da quello che sarà il futuro del metronomo slovacco”.