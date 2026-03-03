Osimhen ha ammiratori in tutta Europa: Kompany lo vuole al posto di Kane (Footmercato)

È una merce diventata rarissima sul mercato dei trasferimenti: un vero numero 9, capace di garantire più di 10 gol a stagione in campionato con una regolarità quasi metronomica da sette anni. A 27 anni, Victor Osimhen è nel pieno della maturità, all’apice della forma. E i numeri fanno girare la testa.

Osimhen stimato da diversi club in Europa

Acquistato a peso d’oro (75 milioni di euro) la scorsa estate dopo un prestito convincente, l’ex attaccante del Napoli è legato al Galatasaray fino a giugno 2029. Ma quando bussa alla porta un top club europeo, lo scenario può cambiare. Ecco cosa scrive Footmercato:

“Secondo le nostre informazioni, il profilo del giocatore è oggetto di una riflessione molto approfondita da parte del Bayern Monaco. L’allenatore bavarese Vincent Kompany apprezza moltissimo l’ex Lille, di cui ricorda gli inizi esplosivi in Belgio con il Charleroi. Il club tedesco sta valutando tutte le opzioni legate all’età che avanza di Harry Kane (32 anni) e sta lavorando alla sua successione”.

E il resto d’Europa?

“Se Luis Campos conosce perfettamente il giocatore per averlo portato al Lille, la porta del Psg resta chiusa. L’ingaggio faraonico di Osimhen (20 milioni netti a stagione), così come la valutazione per una possibile cessione (intorno ai 150 milioni), sono considerati eccessivi dalla dirigenza parigina. Senza dimenticare che Luis Enrique non è particolarmente convinto dal profilo del centravanti nigeriano”.