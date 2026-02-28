Osimhen alla Juve è una bufala: oltre alla clausola del Napoli, ci saranno le sanzioni Uefa per le irregolarità nel Fair Play Finanziario

Ziliani su X: "Se Comolli ha detto “avremo problemi con i conti nel 2025/26 e soprattutto nel 2026/27, che senso ha che ci mettiamo a cavalcare la mastodontica bufala del passaggio di Osimhen alla Juventus?

Osimhen alla Juve? Impossibile

Se un club italiano volesse acquistare dal Galatasaray il bomber nigeriano dovrebbe versare, in più, 75 milioni di indennizzo al Napoli. Ma a parte questo stanno per arrivare, come la stessa Juve ha ammesso, le sanzioni Uefa per le irregolarità nel Fair Play Finanziari.

Tanto per cominciare, detto che Osimhen può forse ignorare le gigantesche difficoltà economiche in cui la Juventus si dibatte, chi non dovrebbe ignorarle sono i giornalisti e gli operatori dell’informazione. Che dovrebbero chiedersi: se Comolli ha detto “avremo problemi con i conti nel 2025/26 e soprattutto nel 2026/27, quindi dobbiamo stare attenti a come spendiamo ogni singolo euro”, che senso ha che ci mettiamo a cavalcare la mastodontica bufala del passaggio di Osimhen alla Juventus?

In pratica: se la Juventus acquistasse a luglio Osimhen dovrebbe dare al Galatasaray una cifra, poniamo, di 80 milioni per il cartellino più 75 di indennizzo da girare al Napoli. Dopodiché ci sarebbe la questione stipendio. In Turchia l’attaccante nigeriano guadagna 15 milioni netti più 1 di bonus più 5 per i diritti d’immagine: fanno 21 milioni netti a stagione che al lordo in Italia sono 40…