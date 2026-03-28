Neymar eviterà trasferte col Santos per prepararsi al Mondiale

Neymar vuole fare di tutto per giocare il prossimo Mondiale quest’estate con il suo Brasile, che sarebbe l’ultimo per lui. Per questo motivo, ha optato, concorde con il suo club, di non disputare i match di campionato in trasferta.

Questo, però, va contro i principi enunciati da Ancelotti, che vorrebbe invece che i suoi calciatori giochino il più possibile per arrivare pronti al Mondiale.

L’idea di Neymar per giocare il Mondiale

Marca scrive:

Neymar ha preso una decisione che ha lasciato il Brasile con più di un dubbio: non giocherà le partite del Santos in trasferta. Il suo piano è chiaro, quasi chirurgico. Scenderà in campo solo contro il Peixe. Il numero 10 sceglie quando e dove giocare. La motivazione è il “controllo del carico”. Neymar si appella alla serie di infortuni che ha subito nel 2025, culminati con un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Vuole evitare qualsiasi ricaduta muscolare che possa costargli il Mondiale. Il calendario stringe: Carlo Ancelotti annuncerà la lista il 18 maggio a Rio de Janeiro.

Ha già saltato le ultime trasferte del Santos, a Mirassol e al Mineirão contro il Cruzeiro. Il club parla di sovraccarico e di massima cautela dopo un trattamento per accelerare il recupero. Nonostante ciò, la decisione fa discutere. Perché mentre il commissario tecnico chiede ritmo e miglioramento fisico, il giocatore riduce il suo minutaggio in campo. Ricorda gli ultimi giorni di Romário al Vasco da Gama, anche se allora lui era già lontano dall’élite. Neymar no. Vuole esserci al Mondiale. Ed è qui che nasce la domanda: come potrà reggere otto partite in 38 giorni se ora non riesce a mettere insieme nemmeno due settimane consecutive di competizione?