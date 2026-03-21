Nella Roma sono tutti in discussione, adesso anche Gasperini. Più che teso il rapporto con Ranieri (Corsera)
La triade Gasp-Ranieri-Massara è destinata a sciogliersi ma non è chiaro chi rimarrà. È ancora presto per la resa dei conti (che però arriverà)
Nella Roma sono tutti in discussione, adesso anche Gasperini. Più che teso il rapporto con Ranieri (Corsera)
Furono baci furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi
È la canzone di Gasperini più che quella di Marinella. Anche questa è una storia vera con la Roma che va in crisi in primavera. E Ranieri e Gasperini che non si tollerano. Quanti errori ha commesso il sor Claudio. Ha detto no alla Nazionale. Ha lasciato la panchina della Roma. E ha portato Gasp nella capitale. Gasp sta facendo più danni della grandine, sorretto da una stampa che definire amica non è poco. Però ora anche il giornalismo compiacente si sta arrendendo. È dura trasformare il fallimento in un capolavoro. E – come scrive il Corriere della Sera – nessuno è più sicuro di esserci il prossimo anno. Di certo non ci saranno tutti e tre insieme: Gasperini, Ranieri e il ds Massara.
Ne scrive il Corsera con Davide Stoppini:
Mescolare il tecnico Gian Piero Gasperini con il direttore sportivo Ricky Massara e il consulente dei Friedkin Claudio Ranieri sarebbe stata cosa buona e giusta. Ma l’opera non è riuscita. Il risultato è che la Roma di oggi non sarà la Roma di domani. La triade è destinata a sciogliersi: a fine stagione non si ripartirà con la stessa formazione. I discorsi coinvolgono tutti, nessuno è sicuro del proprio posto. E da giovedì sera neppure il tecnico, perché l’amarezza della società per l’eliminazione prematura dall’Europa League è stata tanta.
Di questo — anche di questo — si è parlato ieri a Trigoria in un vertice tra i tre di cui sopra e il vicepresidente Ryan Friedkin. Non sono volati gli stracci, durante l’incontro. (…) Più che concentrarsi sui limiti offensivi — che pure ci sono, a fronte di quattro infortuni contemporanei come Dybala, Soulé, Dovbyk e Ferguson — magari sarebbe più corretto lavorare sui limiti di una difesa che ha incassato 12 reti nelle ultime cinque partite. Quattordici sconfitte stagionali sono troppe: la partita, da qui alla fine, si gioca sia sulla qualificazione Champions sia sulla responsabilità di questi numeri. Il mercato ha allontanato da tempo Massara e Gasperini, ma è più che teso anche il rapporto tra l’allenatore e Ranieri. È presto per la resa dei conti, non è questa l’ora. Ma la Roma è indietro rispetto ai programmi. E senza qualificazione Champions, il rischio di andare incontro a un altro anno zero è concreto. Servirebbero almeno due cessioni: Koné Ndicka, Svilar e Pisilli, non si esce da questi nomi.