Napoli su Hugo Rincón, il talento del Bilbao costerà 10 milioni per rinforzare le corsie esterne (Sky Sport)
La trattativa è ancora in fase preliminare e non risultano contatti ufficiali. Rincón ha collezionato 25 presenze complessive in prestito al Girona mettendo a referto 1 gol e 1 assist in campionato.
Il Napoli è al lavoro per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Hugo Rincón, terzino destro classe 2003 di proprietà dell’Atletico Bilbao, attualmente in prestito al Girona.
Il profilo del giovane difensore rispecchia perfettamente la linea societaria: talento emergente, duttile e con ampi margini di crescita. Caratteristiche che lo rendono un investimento ideale per il futuro del Napoli. Al momento, però, la trattativa è ancora in fase preliminare e non risultano contatti ufficiali tra i club per definire un’offerta concreta.
Secondo i primi rumors, la valutazione del cartellino si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra ritenuta sostenibile dalla dirigenza partenopea per un’operazione di prospettiva. Numeri che si discostano dalla stima di Transfermarkt, che valuta il giocatore circa 3,5 milioni di euro.
In stagione, Hugo Rincón ha collezionato 25 presenze complessive con il Girona, di cui 15 da titolare, per un totale di 1532 minuti giocati, mettendo a referto 1 gol e 1 assist in campionato.