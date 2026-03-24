Home » Il Campo » Calciomercato

Il Napoli prosegue la sua opera di svecchiamento: seguito il 2007 Alajbegović, ala del Salisburgo

Schira su X: "Anche la Roma su di lui. Attualmente è al Salisburgo, ma il Bayer Leverkusen è pronto ad attivare la clausola di riacquisto (8 milioni di euro).”

Manna, Alajbegović

Db Torino 18/10/2025 - campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giovanni Manna

Il cambio di rotta del Napoli è abbastanza palese: da Giovane ad Alisson Santos, a profili futuribili come Rao, Baridò e Milton Pereyra. Svecchiamento e scouting…il club azzurro sembra voler ritornare ai pilastri che l’hanno reso grande. In tal senso, Manna ha messo gli occhi su Kerim Alajbegović, talento classe 2007 del Salisburgo.

Lo riporta Schira su X:

“Napoli e Roma stanno monitorando il giovane esterno Kerim Alajbegovic (classe 2007). Attualmente è al Salisburgo, ma il Bayer Leverkusen è pronto ad attivare la clausola di riacquisto (8 milioni di euro).”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

ilnapolista.it © Riproduzione riservata
Banner promozionale
Banner promozionale
Correlate