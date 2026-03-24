Schira su X: "Anche la Roma su di lui. Attualmente è al Salisburgo, ma il Bayer Leverkusen è pronto ad attivare la clausola di riacquisto (8 milioni di euro).”

Il cambio di rotta del Napoli è abbastanza palese: da Giovane ad Alisson Santos, a profili futuribili come Rao, Baridò e Milton Pereyra. Svecchiamento e scouting…il club azzurro sembra voler ritornare ai pilastri che l’hanno reso grande. In tal senso, Manna ha messo gli occhi su Kerim Alajbegović, talento classe 2007 del Salisburgo.

Lo riporta Schira su X:

“Napoli e Roma stanno monitorando il giovane esterno Kerim Alajbegovic (classe 2007). Attualmente è al Salisburgo, ma il Bayer Leverkusen è pronto ad attivare la clausola di riacquisto (8 milioni di euro).”