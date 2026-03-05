Rao sta trascinando il Bari verso la salvezza, per averlo il Napoli superò la concorrenza di Milan e Arsenal

Acquistato la scorsa estate dalla Spal, è un'ala sinistra classe 2006. È stato girato in prestito al Bari, finora 3 gol in Serie B per lui, l'ultimo ieri contro l'Empoli.

A Bari sta crescendo un giocatore di proprietà del Napoli classe 2006, ovvero Emanuele Rao.

Gli azzurri lo hanno acquistato a titolo gratuito dalla Spal la scorsa estate e successivamente lo hanno ceduto in Serie B in prestito per fare esperienza.

Finora, 23 presenze e 3 gol per lui; l’ultima rete proprio ieri, nel turno infrasettimanale di campionato contro l’Empoli.

Nessun problema, ecco i gol di Emanuele Rao in questa stagione di Serie B✨ https://t.co/jPP7uJM0HZ pic.twitter.com/JXRwPeRkAq — Mario (@Mqryo) March 4, 2026

Nel 3-4-2-1 del Bari (modulo che sta anche utilizzando il Napoli negli ultimi tempi), Rao gioca da ala sinistra a piede invertito.

Già nel giro delle Nazionali giovanili, ha disputato match con l’Under 17, Under 18 e attualmente milita nell’Under 19 italiana.

Gli inglesi del Daily Cannon avevano scritto, prima che arrivasse a Napoli, dell’interesse del Milan e dell’Arsenal per lui.

Sarà valutato probabilmente nel ritiro di Dimaro del prossimo luglio, mentre sta trascinando il Bari verso la salvezza in B; ora il club è al 17esimo posto.