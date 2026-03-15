Alisson Santos: “Giocare in Serie A è un sogno, in allenamento lavoriamo molto sull’intesa”

Dopo la vittoria 2-1 del Napoli contro il Lecce, Alisson Santos ha parlato ai microfoni di Radio Crc.

Le parole di Alisson Santos

“Volevamo la vittoria, era molto importante vincerla. Siamo partiti in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo lavorato duro per portare a casa una vittoria che significa tanto. Nel primo tempo il Lecce ha avuto un ottimo approccio, però abbiamo provato dall’inizio a fare bene. Hanno gestito bene le marcature, poi dopo il vantaggio hanno giocato molto bene nella prima metà della gara.

Mi sto trovando molto bene qui, sono stato accolto benissimo e questo mi fa stare tranquillo per esprimermi al meglio anche in campo. Sono molto felice di stare a Napoli. Spero di poter continuare così per dare una mano alla squadra. Abbiamo tutti una buona connessione tra noi, ci alleniamo molto e lavoriamo sulla nostra intesa in vista delle partite. La Serie A è un campionato competitivo, essere qui in Italia è un sogno. Voglio dare una mano alla squadra con gol o assist. Terza vittoria consecutiva? Pensiamo partita dopo partita, la cosa più importante per noi è vincerle tutte. Stiamo costruendo qualcosa di importante anche per il futuro. La nostra concentrazione deve restare sempre alta“.