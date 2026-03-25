La Figc ha approvato delle modifiche sui controlli economico-finanziari dei club professionistici, introducendo novità sulla copertura di squilibri di bilancio da parte delle società e rimuovere eventuali restrizioni federali. Lo stesso tema era stato discusso quando al Napoli fu bloccato il calciomercato invernale costringendolo al mercato “a saldo zero”.

Come riportato da Calcio e Finanza:

Si è arrivati ad una delle modifiche più significative tra quelle varate la scorsa settimana: l’apertura all’utilizzo delle riserve di utili come strumento per riequilibrare la situazione finanziaria dei club, a determinate condizioni e con precisi vincoli societari. Nel dettaglio, le nuove disposizioni – che saranno valide a partire dal mercato estivo 2026 – stabiliscono che, tra le modalità con cui una società può coprire l’eccedenza di costo contestata dalla Figc a proposito del rapporto tra ricavi e Costo del Lavoro Allargato, rientra anche l’utilizzo delle riserve di utili. Il sistema previsto introduce però una tutela precisa: le riserve utilizzate devono essere vincolate e non liberamente distribuibili ai soci fino a quando non viene verificato il rispetto degli indicatori economico-finanziari federali.

L’apertura all’utilizzo delle riserve di utili rappresenta un nuovo strumento per intervenire sul fronte finanziario senza ricorrere immediatamente ad aumenti di capitale, ma la presenza del vincolo di indisponibilità e dei controlli federali mantiene elevato il livello di vigilanza sul sistema.