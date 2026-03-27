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Schira: “Tra il Napoli e Lukaku dialoghi in corso, ma posizioni differenti”

Su X: "La priorità del giocatore resta quella di lavorare con equilibrio e responsabilità, mantenendo il focus sul pieno recupero e sugli obiettivi sportivi della stagione".

Lukaku

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku ha deciso di non prendere parte alle amichevoli del Belgio negli Stati Uniti per focalizzarsi sul suo recupero fisico, dopo un infortunio che l’ha tenuto fuori per tutta la prima parte della stagione.

Il Napoli, però, lo aspettava a Castel Volturno, mentre l’attaccante belga ha preferito continuare ad allenarsi nel suo Paese.

Lukaku-Napoli, la situazione

Su X Nicolò Schira scrive:

L’ultimatum del Napoli a Romelu Lukaku scade martedì: ci sono ancora 72 ore di tempo. Dialoghi in corso e tuttora aperti, seppur con posizioni differenti sul percorso da intraprendere, per trovare soluzione migliore. La priorità del giocatore resta quella di lavorare con equilibrio e responsabilità, mantenendo il focus sul pieno recupero e sugli obiettivi sportivi della stagione.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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