Schira: “Tra il Napoli e Lukaku dialoghi in corso, ma posizioni differenti”
Su X: "La priorità del giocatore resta quella di lavorare con equilibrio e responsabilità, mantenendo il focus sul pieno recupero e sugli obiettivi sportivi della stagione".
Romelu Lukaku ha deciso di non prendere parte alle amichevoli del Belgio negli Stati Uniti per focalizzarsi sul suo recupero fisico, dopo un infortunio che l’ha tenuto fuori per tutta la prima parte della stagione.
Il Napoli, però, lo aspettava a Castel Volturno, mentre l’attaccante belga ha preferito continuare ad allenarsi nel suo Paese.
Lukaku-Napoli, la situazione
Su X Nicolò Schira scrive:
L’ultimatum del Napoli a Romelu Lukaku scade martedì: ci sono ancora 72 ore di tempo. Dialoghi in corso e tuttora aperti, seppur con posizioni differenti sul percorso da intraprendere, per trovare soluzione migliore. La priorità del giocatore resta quella di lavorare con equilibrio e responsabilità, mantenendo il focus sul pieno recupero e sugli obiettivi sportivi della stagione.
L’ultimatum del #Napoli a Romelu #Lukaku scade martedì: ci sono ancora 72 ore di tempo. Dialoghi in corso e tuttora aperti, seppur con posizioni differenti sul percorso da intraprendere, per trovare soluzione migliore. La priorità del giocatore resta quella di lavorare con… pic.twitter.com/oY5FeKflz4
— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2026