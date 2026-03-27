Ugolini: "Il club ha detto no alla sua richiesta di allenarsi in Belgio. Lukaku, però, non è tornato. Sarà multato. Ma se non torna per martedì, sarà messo fuori rosa"

Lukaku, si è inasprita la posizione del Napoli, la tensione sta crescendo (Sky)

Massimo Ugolini da Sky Sport conferma che il Napoli ha di fatto lanciato un ultimatum al centravanti belga: o rientra per la ripresa degli allenamenti, che presumibilmente sarà martedì, oppure sarà messo fuori rosa.

Dice Massimo Ugolini in collegamento da Castel Volturno:

“Nelle ultime ore sta crescendo la tensione, vi abbiamo raccontato del mancato rientro. Lukaku chiesto al club di poter migliorare l’atletizzazione in Belgio, di poter allenarsi in Belgio. Il Napoli però ha risposto che non era il caso, che doveva tronare, lui però non è tornato. A questo punto si è inasprita la posizione del club. Il giocatore sarà certamente multato. Ma da quel che filtra, se non si dovesse presentare alla ripresa degli allenamenti, che al 90% sarà martedì, il club lo metterebbe fuori rosa. Braccio di ferro che continua. Il club non ha intenzione di concedere un ulteriore periodo di lavoro in Belgio, il calciatore deve tornare, sennò sarà messo fuori rosa”.

Vedremo che cosa accadrà. Ricordiamo che il lunedì di Pasquetta è in programma Napoli-Milan. Non che Lukaku oggi sia un titolare, anzi. Ma è sempre un calciatore rappresentativo.