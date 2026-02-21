Glasgow celebra Scott McTominay: un murale per la rovesciata che ha riportato la Scozia al Mondiale

L’opera, realizzata dal collettivo Global Street Art in collaborazione con la Scottish Football Association e Adidas cattura il gol segnato contro la Danimarca che ha riportato la squadra al Mondiale

Sulla facciata di un edificio a pochi passi da Hampden Park è comparsa l’immagine simbolo della rinascita scozzese: la rovesciata di McTominay contro la Danimarca. Un’opera monumentale che celebra il ritorno della nazionale alla fase finale della Coppa del Mondo dopo 28 anni di attesa. Lo scrive The Scottish Sun

“L’opera è stata realizzata dal collettivo Global Street Art in collaborazione con la Scottish Football Association e Adidas. Cattura l’attimo esatto in cui il centrocampista si libra in aria, sospeso tra coordinazione e istinto, prima di colpire il pallone. Un’immagine potente, ispirata allo scatto del fotografo Ross MacDonald. Opera che aveva già trovato spazio su tela alla Portrait Gallery di Edimburgo, diventando simbolo visivo della qualificazione”.

Qui la ripresa dal drone di The Scottish Open

“Quel 4-2 contro la Danimarca non fu soltanto una vittoria: fu la fine di un’assenza lunga 28 anni. Grazie a quel successo, la Scozia tornerà a disputare la fase finale della Coppa del Mondo, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico nei mesi di giugno e luglio. La squadra guidata da Steve Clarke affronterà nel girone Brasile, Marocco e Haiti, in un gruppo che promette fascino e difficoltà”.

“Il murale, inizialmente nascosto dalle impalcature, è stato svelato nelle scorse ore, mostrando tutta la sua imponenza grazie anche a spettacolari riprese con il drone. È già diventato un nuovo punto di riferimento nello skyline cittadino, poco più di un calcio di punizione da Hampden Park, quasi a ricordare che certe imprese nascono lì, sull’erba, ma trovano poi casa nei cuori e sui muri della città”.