Adrien Rabiot si ferma per un problema al ginocchio e la sua assenza rischia di pesare in modo significativo sul Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese, considerato un vero e proprio perno del sistema rossonero per equilibrio, intensità e qualità in mezzo al campo, ha saltato la rifinitura con la Francia per un colpo subito e, con ogni probabilità, non sarà a disposizione nemmeno per l’amichevole contro la Colombia.

Una tegola importante in vista del big match di lunedì contro il Napoli, che potrebbe approfittare dell’assenza di uno degli uomini chiave del centrocampo milanista. Un’assenza che si aggiunge a una situazione già complicata per i rossoneri, costretti a fare i conti con gli infortuni di Gabbia, Loftus-Cheek e Tomori, oltre alla squalifica e all’assenza di Leao, rendendo il quadro complessivo ancora più delicato per Allegri.

Ecco quanto riferito da Gianluca di Marzio:

“Stop precauzionale per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha saltato la rifinitura di questa mattina con la Francia a causa di un colpo al ginocchio. Deschamps non ha voluto correre rischi e il giocatore con ogni probabilità, salterà anche l’amichevole di questa sera contro la Colombia”.

Queste le parole del ct francese nella conferenza stampa di ieri:

“Adrien Rabiot, per precauzione, verrà tenuto a riposo dopo un colpo al ginocchio”.

Francia, Rabiot non si allena. Deschamps: “Ha subito un colpo al ginocchio”https://t.co/llKTpj5fGU — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 29, 2026

Il centrocampista nei prossimi giorni potrà già fare ritorno a Milanello. Attenzione, quindi, anche in vista della partita contro il Napoli.