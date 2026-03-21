Infortunio Leao, escluse lesioni: dovrebbe esserci contro il Napoli

L’attaccante del Milan, Leao salta la sfida contro il Torino, per il riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro, per cui è stato costretto a rimanere a riposo alla vigilia della sfida di San Siro, successiva al k.o contro la Lazio che sembra aver nuovamente escluso i rossoneri dalla lotta scudetto. Un’assenza che arriva dopo le polemiche per la sua sostituzione avvenuta in quella partita e le discussioni nate con Pulisic.

Quella contro il Torino è una sfida chiave per i rossoneri per il discorso scudetto e anche secondo posto, dal momento che, con la vittoria di ieri contro il Cagliari, il Napoli si è portato a 62 punti ed è al momento secondo. Allegri si affiderà a Pulisic e Fullkrug per provare ad avere la meglio sul Torino. Sono arrivati intanto gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema accusato nell’allenamento di ieri. Il comunicato del Milan è chiaro: la risonanza magnetica effettuata oggi ha escluso la presenza di lesioni.

Buone notizie quindi per Leao, meno per la formazione di Conte, con l’infortunio che non risulta grave. Il portoghese salterà comunque la partita contro il Torino, ma l’obiettivo è rientrare subito dopo la sosta, in vista del big match contro il Napoli. Una partita che potrebbe chiudere definitivamente i conti della Serie A e stabilire sia la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, sia chi tra Napoli e Milan potrà piazzarsi in seconda posiizone.

Da segnalare anche le diffide di Luka Modrić e Youssouf Fofana, due elementi importanti del centrocampo di Massimiliano Allegri, quindi attenzione alla sfida di oggi tra Milan e Torino alle ore 18.