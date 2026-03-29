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McTominay, dall’Arabia gli hanno offerto il triplo dello stipendio

Schira sul Giornale: Il Napoli risponde con la trattativa per il rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031 e relativo ritocco dell’ingaggio

McTominay

3DTH3E4 Glasgow, UK, 22nd Feb 2026. A new mural of Scottish footballer Scott McTominay scoring his recent overhead kick goal, against Denmark in World Cup qualifiers in Nov 2025, has been unveiled on a building beside the Scottish national Hampden Park stadium, in Glasgow, Scotland, 22 February 2026. Photo credit: Jeremy Sutton-Hibbert/ Alamy Live News.

McTominay, dall’Arabia gli hanno offerto il triplo dello stipendio

Il Napoli lavora al rinnovo di Scott McTominay. È il calciatore più rappresentativo degli azzurri, persino più di De Bruyne. McTominay è il leader e l’anima del Napoli. Il club, scrive Nicolò Schira sul Giornale, è in pressing per allungare il contratto con lo scozzese, rinnovo con aumento dell’ingaggio. Anche perché dall’Arabia Saudita sono arrivate richieste faraoniche per lui con proposte mostre: il triplo dell’ingaggio di Napoli. La trattativa entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Il calciatore ex Manchester United ha sempre lasciato intendere che lui a Napoli si trova benissimo.

Ecco cosa ha scritto Il Giornale:

Il Napoli è pronto a blindare lo scozzese volante. Avanti tutta per il rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031 e relativo ritocco dell’ingaggio per Scott McTominay, che rappresenta un punto fermo per il presente ma anche in chiave futura. E così gli azzurri hanno alzato il pressing per spazzare via le sirene provenienti dall’Arabia, dove gli avevano offerto il triplo di stipendio per ingaggiarlo.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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