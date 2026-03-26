McTominay, quando segna in campionato il Napoli non perde mai

La statistica spiegata dalla Gazzetta: quattro vittorie (Sassuolo, Inter, Genoa e Cagliari) e due pareggi (Inter e Verona).

Scott McTominay è diventato un pilastro del Napoli, a poco più di un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia e in maglia azzurra. L’ex Manchester United dovrà affrontare il Milan dopo la sosta delle Nazionali, il 6 aprile; e al club allenato da Max Allegri, non ha mai segnato.

Le statistiche raccontano che quando lo scozzese segna, il Napoli non perde, almeno in campionato.

Le statistiche di McTominay

Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport:

Quando segna McTominay (in campionato), il Napoli non conosce sconfitte. Raccontano le statistiche, la sintesi assai indicativa di quanto possa valere un calciatore, che McTominay non ama perdere: nelle sue sette reti di questa stagione, ci sono quattro vittorie (con il Sassuolo, con l’Inter, a Marassi con il Genoa e a Cagliari nell’ultima giornata) e poi anche due pareggi (a Milano sempre con i nerazzurri e al Maradona con il Verona).Napoli-Milan sa di McTominay, che ai rossoneri non è mai riuscito a lasciare un graffio: e però in questa corsa verso qualcosa che saprebbe di impresa, o la qualificazione in Champions che darebbe un senso gratificante alla stagione, Sua Maestà ci ha aggiunto molto altro. Nelle 25 presenze, e in quei 2.250 minuti, oltre ai sette gol ci sono sette assist e poi pure undici chilometri di media percorsi che non hanno minimamente ridimensionato la precisione dei passaggi, assestata sull’88%.