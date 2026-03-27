Home » Il Campo » Nazionale

Politano in Nazionale conquista la stampa: “sgasa come al Maradona”

Per Gazzetta e Corsport merita un bel 6,5, come per Repubblica e Corsera. "La firma ce la mette sempre, il cross dal quale nasce il gol di Tonali è il suo"

Politano

Mg Bergamo 26/03/2026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 / Italia-Irlanda del Nord / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Matteo Politano

Nella sofferta vittoria maturata contro l’Irlanda del Nord, uno dei calciatori più propositivi è risultato essere Matteo Politano. Proprio per questo, le pagelle di Gazzetta e Corriere dello Sport lo premiano.

Politano, i voti

Voto Gazzetta: 6,5

Non ha spazio per respirare perché Spencer è sentinella e sensibile al pericolo così per metà fatica. Poi accelera: sgasa sulla fascia come al Maradona e andiamo in vantaggio.

Voto Corriere dello Sport: 6,5

La firma ce la mette sempre, il cross dal quale nasce il gol di Tonali è il suo. Il tandem con Barella funziona, prova a sgusciare via dallo stalking di Spencer e forse per questo limita i suoi uno contro uno. 

Voto Repubblica: 6,5

Gara a due facce. Alterna dribbling scintillanti a goffi inciampi nel pallone, brutte palle perse e bei cambi di gioco. Il saldo è positivo: l’1-0 nasce da una sua iniziativa.

Voto Corriere della Sera: 6,5

Primo tempo grigio, secondo a colori. La palla che genera il gol che scaccia i fantasmi parte dal suo sinistro delicato.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

ilnapolista.it © Riproduzione riservata
Banner promozionale
Banner promozionale
Correlate