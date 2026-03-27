Politano in Nazionale conquista la stampa: “sgasa come al Maradona”
Per Gazzetta e Corsport merita un bel 6,5, come per Repubblica e Corsera. "La firma ce la mette sempre, il cross dal quale nasce il gol di Tonali è il suo"
Nella sofferta vittoria maturata contro l’Irlanda del Nord, uno dei calciatori più propositivi è risultato essere Matteo Politano. Proprio per questo, le pagelle di Gazzetta e Corriere dello Sport lo premiano.
Politano, i voti
Voto Gazzetta: 6,5
Non ha spazio per respirare perché Spencer è sentinella e sensibile al pericolo così per metà fatica. Poi accelera: sgasa sulla fascia come al Maradona e andiamo in vantaggio.
Voto Corriere dello Sport: 6,5
La firma ce la mette sempre, il cross dal quale nasce il gol di Tonali è il suo. Il tandem con Barella funziona, prova a sgusciare via dallo stalking di Spencer e forse per questo limita i suoi uno contro uno.
Voto Repubblica: 6,5
Gara a due facce. Alterna dribbling scintillanti a goffi inciampi nel pallone, brutte palle perse e bei cambi di gioco. Il saldo è positivo: l’1-0 nasce da una sua iniziativa.
Voto Corriere della Sera: 6,5
Primo tempo grigio, secondo a colori. La palla che genera il gol che scaccia i fantasmi parte dal suo sinistro delicato.