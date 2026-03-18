Maledizione Italia: nello stesso giorno Gattuso perde Zaccagni e probabilmente Tonali

Non gira affatto bene per la Nazionale a otto giorni da Italia-Irlanda del Nord prima partita dello spareggio per andare ai Mondiali. Si giocherà giovedì prossimo 26 marzo. E oggi Gattuso ha perso Zaccagni per una lesione muscolare alla coscia e molto probabilmente anche Tonali uscito per un infortunio all’inguine nel corso della ripresa di Barcellona-Newcastle. Soprattutto Tonali sarebbe un duro colpo ma anche Zaccagni sarebbe stata una pedina fondamentale. Va aggiunto Verratti che si è fatto male appena il ct aveva deciso di chiamarlo. Non dimentichiamo che Bastoni deve ancora rientrare. Insomma la situazione è quella che è.

L’Italia arriverà in affanno e con tutte le squadre di club già fuori in Champions. Almeno per una volta non ci sarà ottimismo alla vigilia e in genere quando c’è pessimismo, poi l’Italia calcistica offre il meglio di sé. Altrimenti si andrà a casa, tanto le soddisfazioni negli altri sport non mancano. In attesa che il calcio decida realmente di riformarsi. Ma è presto, vedremo.

L’Italia giocherà il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord e – in caso di vittoria – l’eventuale partita decisiva martedì 31 marzo in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia.