Tonali considerato l’erede di Toni Kroos: Real Madrid pronto al super colpo

Su di lui anche Arsenal e Manchester City. Finora non ci sono conferme che Tonali voglia lasciare il club, lui e la famiglia si trovano bene in città.

Il Real Madrid cerca un centrocampista e potrebbe muoversi già contro il prossimo avversario del Barcellona in Champions League, il Newcastle. I blancos avrebbero inviato osservatori all’Etihad per analizzare dal vivo il prossimo avversario europeo, il Manchester City, ma con un obiettivo aggiuntivo: “spiare” direttamente Sandro Tonali.

Scrive As:

“Il Real Madrid è alla ricerca di un regista dopo la partenza di Toni Kroos, un profilo in cui l’italiano calzerebbe perfettamente. Il Madrid si inserirebbe nella corsa a Tonali insieme a Manchester City e Arsenal, per un trasferimento che potrebbe facilmente superare i 100 milioni di euro (100 milioni di sterline equivalgono a circa 115 milioni di euro). Non si prevede che il Newcastle faciliti la partenza dell’italiano, visto che ambisce a un progetto in grado di disputare regolarmente la Champions League e di essere considerato tra i candidati a tutto in Inghilterra”.

Aggiunge il quotidiano inglese The Sun

“Finora non ci sono conferme che Tonali voglia lasciare il club: la moglie Juliette ha dato alla luce il piccolo Leonardo a gennaio e la famiglia è felice nel Nord-Est, senza intenzione di trasferirsi altrove. Il suo agente, Giuseppe Riso, ha cercato di smentire le voci su un possibile addio, pur precisando che il vero valore di Tonali sarà noto a marzo, lasciando intendere che il prezzo di mercato potrebbe aumentare se l’Italia si qualificherà per il Mondiale tramite i playoff”.