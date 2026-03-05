L’Italia torna “alle origini”? Gattuso sta pensando di richiamare Verratti per i play-off

Il Telegraph distrugge lo spot di Fabrizio Romano per l’Arabia Saudita: “Un brutto giorno per il giornalismo”

"Non che i giornalisti sportivi siano tutti Woodward e Bernstein. Non sappiamo quanto lo abbiano pagato, ma lui lo sa chi è Khashoggi? Ecco, quando sentiamo "Arabia Saudita" e "giornalista" nella stessa frase, pensiamo subito a Jamal Khashoggi".