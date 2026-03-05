L’Italia torna “alle origini”? Gattuso sta pensando di richiamare Verratti per i play-off
Sky Sport: nelle scelte del ct potrebbe rientrare l'ex Psg, che non gioca in Nazionale da giugno 2023. In Qatar quest'anno 1 gol e 4 assist per lui.
Per la partita contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale dei play-off per i Mondiali 2026, il ct della Nazionale italiana Rino Gattuso sta pensando di richiamare Marco Verratti, ora all’Al-Duhail Sc, club qatariota.
Come riportato da Sky Sport:
A tre settimane dall’inizio dei playoff Mondiali, si cominciano a ipotizzare quali saranno i giocatori chiamati da Gattuso. Nelle scelte del ct potrebbe rientrare anche Marco Verratti, che non gioca in Nazionale da giugno 2023.
Il centrocampista ex Psg ha disputato in questa stagione 15 gare, segnando una rete e fornendo 4 assist.