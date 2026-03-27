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Schira: Lukaku andrà via da Napoli dopo i Mondiali

Anderlecht, club sauditi e turchi lo hanno già contattato. Con il club non è in buoni rapporti. Se non rientrerà a Napoli entro martedì, sarà messo fuori rosa, oltre alla multa.

Napoli

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku

Romelu Lukaku ha deciso di non disputare le amichevoli con il Belgio negli Stati Uniti per continuare ad allenarsi, dopo essere rientrato da poche settimane da un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per tutta la prima parte di stagione.

L’attaccante belga, però, è voluto restare nella sua terra natale a ottimizzare la sua preparazione fisica, cosa che ha infastidito il Napoli, che invece lo aspettava a Castel Volturno.

Lukaku-Napoli, sarà addio a fine stagione?

Gli azzurri lo hanno avvisato che se non tornerà entro martedì, sarà messo fuori rosa; è possibile gli sia inflitta anche una multa.

Come riportato da Nicolò Schira su X:

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sta per finire. Big Rom e il club non sono in buoni rapporti e Lukaku sembra pronto a partire dopo i Mondiali. È già stato contattato da club sauditi e turchi nelle ultime settimane, anche l’Anderlecht alla finestra.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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