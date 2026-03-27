Lukaku: se non torna entro martedì, il Napoli lo metterà fuori rosa
A riportarlo è Sky Sport: "Continua il braccio di ferro tra club e calciatore". Di Marzio: "Lukaku intanto sarà certamente multato"
Caso Lukaku, il Napoli fa sul serio: se non dovesse tornare entro martedì, sarà messo fuori rosa
Lukaku, il punto di Sky Sport
Caso Lukaku, continua braccio di ferro con il club Se non si presenta entro martedì sarà fuori rosa
Di Marzio aggiunge:
L’idea del giocatore è quella di continuare il percorso di riatletizzazione in Belgio. Opzione che la società non ha preso in considerazione, in quanto vuole il calciatore al più presto a Napoli.
L’ultimo appuntamento con gli allenamenti del club è previsto per martedì 31 marzo: in caso di assenza del belga, la possibilità di essere messo fuori rosa potrà diventare concreta.