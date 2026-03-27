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Lukaku: se non torna entro martedì, il Napoli lo metterà fuori rosa

A riportarlo è Sky Sport: "Continua il braccio di ferro tra club e calciatore". Di Marzio: "Lukaku intanto sarà certamente multato"

Lukaku Ancora, castellacci

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Caso Lukaku, il Napoli fa sul serio: se non dovesse tornare entro martedì, sarà messo fuori rosa

Lukaku, il punto di Sky Sport

Caso Lukaku, continua braccio di ferro con il club Se non si presenta entro martedì sarà fuori rosa

Di Marzio aggiunge:

Continua il braccio di ferro tra il Napoli e il proprio attaccante. Secondo quanto raccontato da Ugolini di Sky Sport, il belga non ha ancora fatto rientro in città nonostante le indicazioni del club azzurro.

L’idea del giocatore è quella di continuare il percorso di riatletizzazione in Belgio. Opzione che la società non ha preso in considerazione, in quanto vuole il calciatore al più presto a Napoli.

L’ultimo appuntamento con gli allenamenti del club è previsto per martedì 31 marzo: in caso di assenza del belga, la possibilità di essere messo fuori rosa potrà diventare concreta.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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