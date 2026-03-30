Lukaku torna? Ugolini (Sky): “Bella domanda, Aspettiamo domani”

Lukaku torna? Ugolini (Sky): “Aspettiamo domani e sapremo”

A Sky Sport si parla di Romelu Lukaku la strana telenovela del Napoli. In genere sono vicende che accadono quando qualche calciatore forte vuole andarsene. Per Lukaku, invece, è diverso. Il belga non trova la condizione, oggi ha fatto sapere che ha subito anche un infortunio, in Belgio si sono accorti che ha un problema alla coscia. Fatto sta che domani deve rientrare, il Napoli lo ha convocato per la ripresa degli allenamenti.

Ecco che cosa dice Massimo Ugolini in collegamento per Sky Sport 24:

“Dovrebbe rientrare Lukaku? Bella domanda, domani c’è la ripresa degli allenamenti, peraltro doppia seduta. Convocazione alle 11.30 e in campo alle 12. Domani mattina capiremo se Lukaku sarà presente o meno. Il club è stato molto chiaro, Lukaku deve tornare poi magari potrà esserci un faccia a faccia per venire incontro alle esigenze del calciatore, altrimenti finisce fuori rosa.

Stamattina Romelu ha pubblicato una lunga storia su Instagram. Ha scritto che ha un problema al muscolo dell’anca, ha ribadito di non voler voltare le spalle al Napoli, voleva allenarsi, trovare la condizione in Belgio per dare il suo contributo al club e alla Nazionale. Ha raccontato che ha vissuto un anno difficile dal punto di vista fisico e anche per la scomparsa del papà, ha ricordato il gol a Verona e la disponibilità a mettersi a disposizione del Napoli al 100%.

Fatto sta che deve rispondere alla convocazione. Oggi ultima giornata di mediazione. L’unica cosa certe è che se Lukaku non torna, finisce fuori rosa. Altrimenti nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di trovare un punto di incontro dopo una stagione e mezza ricca di successi soprattutto nel primo anno con la conquista dello scudetto”.