Il Corsport: Il Napoli lo aspettava ieri in sede e non ha preso per niente bene il cambio di programma. Continui contatti tra Manna e l'agente Pastorello

Lukaku, multa salata in arrivo. Se non è rottura, è strappo col Napoli

Tra Lukaku e il Napoli c’è stato uno strappo. Il Napoli non si aspettava questo comportamento da parte dell’attaccate belga che ha sì rinunciato alla tournée negli Stati Uniti con la Nazionale ma non è rientrato a Castel Volturno per allenarsi con gli altri. Ha preferito continuare a farlo in Belgio. La società non ha gradito, Conte meno che mai.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Romelu Lukaku non è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno, contrariamente a quanto s’aspettava e aveva annunciato il Napoli dopo la sua decisione di non partire con la nazionale belga per gli States, sede di due amichevoli verso il Mondiale. «Ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la condizione fisica», aveva comunicato martedì la federazione. Ma non solo: Romelu ha anche scelto di prepararsi ad Anversa, nello stesso centro dove sia lui sia De Bruyne hanno sostenuto il percorso di riabilitazione dopo i rispettivi infortuni.

Il Napoli, però, lo aspettava ieri in sede e non ha preso per niente bene il cambio di programma: la prima conseguenza, in attesa di un confronto diretto con Conte, è una multa salata. Se non è una rottura, è quantomeno uno strappo con Antonio e il club. Le diplomazie, comunque, sono al lavoro: ieri pomeriggio c’è stato un ulteriore contatto diretto tra il ds Manna, il giocatore e il suo agente Federico Pastorello e verosimilmente non resterà isolato nei prossimi giorni. Ma il trend, per il momento, non cambierà: Lukaku dovrebbe trattenersi in Belgio almeno fino alla fine della prossima settimana, salvo inversioni di tendenza. Si vedrà, storia in evoluzione.