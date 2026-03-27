Luis Hasa giocherà con l’Albania, non rappresenterà più la Nazionale italiana
Dopo aver disputato match con l'Italia Under 18, 19, 20 e 21, il centrocampista del Napoli (in prestito alla Carrarese) ha optato per il Paese di nascita dei suoi genitori.
Luis Hasa, centrocampista del Napoli in prestito alla Carrarese, ha deciso di cambiare Nazionale. Dopo aver disputato match con l’Italia Under 18, 19, 20 e 21, da ora giocherà con l’Albania, Paese natale dei suoi genitori.
Prima di compiere 22 anni, infatti, il regolamento della Fifa prevede la possibilità di poter cambiare la Nazionale che si vuole rappresentare; Hasa li ha compiuti il 6 gennaio, ora dunque è ufficiale che non potrà più vestire la maglia dell’Italia.
Come riportato da Goal Italy:
L’Italia non potrà più contare su Luis Hasa. Nel senso che il giocatore di proprietà del Napoli, attualmente in prestito alla Carrarese in Serie B, ha deciso di non indossare più la maglia azzurra dopo aver collezionato 3 presenze con l’Under 21. Hasa è nato e cresciuto in Italia, ma da genitori albanesi. E alla fine ha deciso di sposare proprio l’Albania, che da ora potrà convocarlo.