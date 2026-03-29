Mircea Lucescu ha 80 anni e non sta bene. Da dicembre è stato ricoverato in ospedale tre volte, e non vuole dire per cosa. Ora è in condizioni stabili

Mircea Lucescu è stato colto da un malore improvviso ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Bucarest dopo essere crollato durante la sessione di allenamento della Romania in vista dell’amichevole con la Slovacchia. Il tecnico ottantenne, immediatamente soccorso dallo staff medico e trasferito in ambulanza, si trova attualmente in condizioni stabili per accertamenti approfonditi, anche se la Federcalcio rumena ha rassicurato l’ambiente comunicando che “la situazione è stata stabilizzata grazie al rapido intervento dei sanitari”. I primi esami clinici e l’elettrocardiogramma avrebbero escluso l’ipotesi di infarto, orientando la diagnosi verso un episodio di sincope da sforzo. Il decano degli allenatori europei resterà sotto osservazione e difficilmente sarà in panchina martedì contro la Slovacchia.

Mundo Deportivo riporta:

“Il tecnico è stato trasferito d’urgenza in ospedale dopo essere crollato durante l’allenamento e le prime impressioni della federazione indicano che potrebbe aver subito un attacco cardiaco”, aggiungendo che “il suo stato è al momento stabile e ha accusato un malore durante la riunione tecnica precedente alla seduta di lavoro”.

Anche SportMediaset riporta che Lucescu “è stato colpito da un malore improvviso e trasportato d’urgenza in ospedale a Bucarest”, precisando però che gli esami iniziali “avrebbero escluso l’infarto, orientando la diagnosi verso una sincope da sforzo”, con il tecnico che resterà comunque sotto osservazione nei prossimi giorni.