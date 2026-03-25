L'intervista al Guardian di uno degli allenatori più vincenti della storia. Ha 80 anni e non vuole dire di cosa è malato

Mircea Lucescu ha 80 anni e non sta bene. Da dicembre è stato ricoverato in ospedale tre volte, e non vuole dire per cosa. Perché nel frattempo si sta giocando la qualificazione al Mondiale con la sua Romania, e non vuole che la sua malattia diventi il tema dominante. Ne parla in una bella intervista al Guardian.

“NON POSSO ANDARMENE”

“Quando i medici mi hanno detto che potevo continuare ad allenare, mi sono concentrato su ciò che dovevo fare per la Romania. Ho parlato con la federazione e mi hanno detto che non riuscivano a trovare una soluzione alla situazione. Non sono nella mia forma migliore, quindi mi sarei fatto da parte se ci fosse stata un’altra opzione. Ma insisto: non posso andarmene da codardo. Dobbiamo credere nella nostra possibilità di qualificarci”.

Da giocatore Lucescu è stato il capitano della Romania ai Mondiali del 1970. Una squadra “indelebile”, come la definisce il giornale inglese. “Raggiungemmo i Mondiali in Messico. C’erano solo 16 squadre. Cercammo di mostrare il nostro modo di giocare: sapevamo passare bene la palla e usavamo questo per contrastare la forza degli avversari. Dopo il 1970 le cose cambiarono nella nazionale e perdemmo la nostra identità”.

Poi l’ha allenata, la Romania, a soli 36 anni. Lanciò in nazionale il diciottenne Gheorghe Hagi, probabilmente il miglior giocatore nella storia della Romania. Se lo portò anche al Brescia, in Italia. Per lungo tempo Lucescu è stato il secondo allenatore più titolato al mondo, con oltre 30 trofei vinti, secondo solo a Sir Alex Ferguson, prima di essere superato da Guardiola.

“NON SI E’ MAI TRATTATO DI SOLDI”

Ha ripreso in mano la Romania poco dopo gli Europei del 2024: “Sentivo che era mio dovere prendere in mano la squadra. Non si trattava solo di una grande responsabilità. Era un dovere nei confronti di tutto ciò che il calcio rumeno mi ha dato. Ero in debito. Non si è mai trattato di soldi, né di un’altra medaglia. Ho già abbastanza trofei. Speravo di poter dare il mio contributo cambiando la mentalità del calcio rumeno.”

“Oggigiorno è sempre più difficile ricevere apprezzamenti, vero? Voglio dire, sto scherzando solo a metà, ma credo che vorrei che chi ci critica mettesse tutto nel giusto contesto e fosse obiettivo, senza odio. Vediamo come si diffondono le fake news e come influenzano il pubblico. Ciò che era possibile 40 anni fa non è più possibile, con tutto quello che è successo con la tecnologia e i media. Ma non si può costruire qualcosa se si è costantemente circondati da un ambiente negativo. È impossibile”.

Lucescu ha allenato 12 anni allo Shakhtar Donetsk e altri tre alla Dynamo Kiev. Si trovava a Donetsk quando furono sparati i primi colpi, 12 anni fa, e poi a Kiev quando la Russia invase il paese nel febbraio 2022. “Resto in contatto con i miei ex giocatori e i miei amici in Ucraina. La situazione lì è terribile. Ricordo che lasciai Donetsk nel 2014, quando iniziò il conflitto nel Donbass. Lasciai il mio appartamento con tutto dentro e non tornai mai più. Non so cosa sia successo alla mia casa. Non ho informazioni da nessuno, dato che abbiamo dovuto trasferire la squadra da Donetsk”.