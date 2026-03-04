Lobotka si è fatto male a Verona: sovraccarico muscolare. Conte perde anche lui

Lobotka, niente Torino. Si è fatto male a Verona, non a caso è stato sostituito. Nella concitazione del post-partita, nessuno si è soffermato sul suo infortunio. Non ha recuperato per il Torino e quindi del centrocampo titolare non è rimasto più nessuno.

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Alza bandiera bianca pure l’ultimo dei Fab Four: Stanislav Lobotka, indisponibile quasi certamente per l’anticipo di domani al Maradona (20.45) con il Torino. «Sovraccarico muscolare”: è questo il bollettino medico ufficiale diffuso a malincuore – e solo nel pomeriggio di ieri – dal Napoli, che ha sperato fino all’ultimo di non perdere un altro dei suoi pezzi pregiati: l’ennesimo. Di qui la vana consegna del silenzio, a Castel Volturno: prima che la notizia trapelasse lo stesso. Ma l’infortunio del regista slovacco risale in realtà a sabato scorso, al Bentegodi. Prima di essere sostituito al minuto numero 73, infatti, il regista slovacco si era toccato per tre volte il quadricipite della coscia sinistra, nel tentativo rivelatosi poi vano di rimanere in campo. Il suo problema fisico era sfuggito a caldo per le tensioni della partita e perché il leader azzurro aveva lasciato il terreno di gioco dalla linea di fondo, invece di avvicinarsi alla panchina.